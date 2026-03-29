Tο απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Η φωνή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια της, που έχουν συνοδεύσει γενιές Ελλήνων σε χαρές και λύπες.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00, ενώ η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο ενώ αντί στεφάνων, οι οικείοι της ζητούν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παρακαλείται, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για την απώλειά της

Ο πολιτικός κόσμος δεν άργησε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, τιμώντας τη σπουδαία καλλιτέχνιδα που με τη φωνή και το ταλέντο της καθόρισε την ελληνική μουσική σκηνή και άφησε πίσω της μια ανεξίτηλη πολιτιστική κληρονομιά.

Όλοι τους αναγνώρισαν τη συνεισφορά της στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.

Κ. Τασούλας: Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

«Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της. Εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στη σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Νικήτας Κακλαμάνης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης τραγουδίστριας

«Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι Αρχή και τέλος δε γνωρίζει Χτυπάει τ’ αόρατο ρολόι Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει…» Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα… Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που “αρχή και τέλος δε γνωρίζει”… Καλό της ταξίδι», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μία γυναίκα τολμηρή που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

«Η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας, ανάμεσά τους και η δική μου. Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια, με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της. Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, «τα λόγια είναι περιττά», όπως θα τραγουδούσε και η ίδια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίνα Μενδώνη: «Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας μας»

«Με θλίψη και αισθήματα απώλειας αποχαιρετώ τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, την εξέχουσα ερμηνεύτρια της ελληνικής λαϊκής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα κι έναν εξαιρετικά ευαίσθητο άνθρωπο, που για σχεδόν 70 χρόνια κυριάρχησε στο λαϊκό μας τραγούδι, το οποίο της χρωστά πολλά, ακόμη και την ανανέωσή του. Έφυγε αφήνοντας πίσω της ένα έργο μοναδικό από ερμηνείες σε εκατοντάδες δίσκους, κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παρουσίες. Ταξίδεψε σ’ όλο τον κόσμο αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, αλλά και την αγάπη του απανταχού Ελληνισμού.Με πάθος, φωνή γήινη και δυνατή, με μοναδική σκηνική παρουσία, ερμηνεύοντας τα τραγούδια με τον προσωπικό της τόνο ξεκίνησε επαγγελματικά, το 1956. Καθοριστική για την καριέρα της υπήρξε η συνάντησή της, το 1957, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή. Η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με όλους ανεξαιρέτως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Τα τραγούδια της έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδήθηκαν από το μεγάλο κοινό που την λάτρεψε. Η συνέπεια και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίζει. Επέλεγε πάντα τους καλύτερους μουσικούς, συνεργαζόταν με μεγάλες ορχήστρες, διάλεγε τους καλύτερους επαγγελματίες ήχου και φωτισμού, επιβάλλοντας στα κέντρα τα οποία εμφανιζόταν, ενός άλλου είδους διασκέδαση αλλά και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους. Κράτησε την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως και το φιλανθρωπικό της έργο.Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Μας αφήνει ένα βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ένα τεράστιο ερμηνευτικό έργο, αλλά και τη μνήμη μιας ζωντανής και θαρραλέας γυναίκας, που έγραψε ιστορία, διευρύνοντας και επιβάλλοντας τη γυναικεία παρουσία στην ποιοτική λαϊκή διασκέδαση. Μόνη της έγνοια ήταν να προσφέρει χαρά σε όλους τους Έλληνες.Στην κόρη της, στην οικογένειά της, στους φίλους και στους συνεργάτες της, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Παύλος Μαρινάκης: «Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια»

«Η φωνή της Μαρινέλλας μας συντρόφευσε σε στιγμές της ζωής μας και η παρουσία της σημάδεψε, όσο λίγες, το ελληνικό τραγούδι. Με τη μοναδική της ερμηνεία και τη ζεστή παρουσία της, κατάφερε να αγγίξει καρδιές και να ενώσει γενιές. Δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια. Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.»

Νίκος Ανδρουλάκης: Υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

Η Μαρινέλλα υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μια ερμηνεύτρια με πάθος και δυναμισμό στη σκηνή, χαρακτηριστικά που την έκαναν τόσο αγαπητή στο κοινό. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Σωκράτης Φάμελλος: Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη.Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

ΚΚΕ: Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο. Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.»

«Σ’ ευχαριστώ για όλα μάνα»: Συγκινητικό κύμα αποχαιρετισμού στη Μαρινέλλα από τους κορυφαίους του ελληνικού τραγουδιού

Άννα Βίσση: Αντίο φωνή, αντίο ντίβα

Η Άννα Βίσση επέλεξε έναν απόλυτα λιτό και προσωπικό τρόπο για να πει το δικό της «αντίο». Ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαρινέλλας από τα νεανικά της χρόνια, πάνω στην οποία έγραψε: «Αντίο φωνή, αντίο ντίβα, αντίο δασκάλα, αντίο Μαρινέλλα».

Γιώργος Νταλάρας: Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη μεγάλη τραγουδίστρια με μια λακωνική αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία από κοινές τους στιγμές.

Χαρούλα Αλεξίου: «Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας»

Με ένα story στο Facebook είπε το δικό της αντίο η Χάρις Αλεξίου. «Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση τη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας «Καμιά φορά» και μια χαρακτηριστική φωτογραφία της.

Νάνα Μούσχουρη: Δεν θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας

Η Νάνα Μούσχουρη μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την κοινή τους εμφάνιση σε εκπομπή του BBC, τον Μάιο του 1971, όπου τραγουδούσαν το «Μινόρε της Αυγής». «Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό», έγραψε, πλαισιώνοντας το βίντεο με φωτογραφίες τους.

Γλυκερία: Το φως σου θα μας οδηγεί πάντα, σ’ αγαπώ

Η Γλυκερία στάθηκε στη σημασία της Μαρινέλλας για το ελληνικό τραγούδι και στις πρωτιές της στη σκηνή. «Ένα αντίο… Στη γυναίκα που άνοιξε δρόμους, την πρωτοπόρο, τη μεγάλη τραγουδίστρια που μας έκανε να ονειρευόμαστε. (…) Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως σου θα μας οδηγεί πάντα. Σ’ αγαπώ!», σημείωσε, ευχαριστώντας τη για τη γενναιοδωρία και τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η απουσία σου κάνει κρότο

Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε «την αιώνια φωνή, τη μοναδική, τη φίλη, τη γυναίκα που σημάδεψε τη γενιά μου με το ταλέντο και το μπρίο της». «Τώρα θ’ αλλάξεις ουρανό μα! Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΡΟΤΟ εδώ και πολύ καιρό. (…) Θα ζεις στις καρδιές μας για πάντα», έγραψε, ανεβάζοντας και φωτογραφίες από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Ελευθερία Αρβανιτάκη: Μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πρόβες της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου ποζάρουν μαζί με τη Μαρινέλλα, τη Χαρούλα, τη Δήμητρα, την Άλκηστη και την Άννα. «Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια (…) μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. (…) Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας», έγραψε.

Μάριος Φραγκούλης: Μια φωνή που ήρθε από τον ουρανό

Ο Μάριος Φραγκούλης ανάρτησε φωτογραφίες από την εποχή της συνεργασίας τους, μιλώντας για «μια τόσο σπουδαία φωνή, μια τόσο μεγάλη καρδιά, μια μοναδική προσωπικότητα». Τη χαρακτήρισε «φωνή που δεν ήταν του Ωδείου αλλά ήρθε από τον ουρανό, ένα θείο δώρο», που ένωσε τον κόσμο με το μοναδικό ερμηνευτικό της μέταλλο και κράτησε στους ώμους της πολλές γενιές.

Πέγκυ Ζήνα: Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ

Η Πέγκυ Ζήνα την αποχαιρέτισε με ένα μακροσκελές, βαθιά προσωπικό κείμενο, ευχαριστώντας τη για όσα της έμαθε και για την αγάπη της. Μίλησε για τη «μεγαλύτερη και πιο λαμπερή» παρουσία, για τη γυναίκα που έφερε πρώτη το μιούζικαλ στις πίστες και μετέτρεψε τα μπουζούκια σε music hall, αλλά και για τη «μάνα για όλους» που με τις συμβουλές της τη βοήθησε να ξαναβρεί τη φωνή της.

Αντώνης Ρέμος: Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου

Ο Αντώνης Ρέμος, με τον οποίο τους συνέδεε χρόνια κοινής πορείας και αγάπης, δημοσίευσε μια φωτογραφία που τους δείχνει αγκαλιά. «Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», έγραψε στο instastory του.

Έλενα Παπαρίζου: Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα ως δασκάλα και έμπνευση. «Για μένα δεν ήσουν απλώς μια σπουδαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι, ήσουν δασκάλα, έμπνευση (…) Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα. Καλό σου ταξίδι Μαρινέλλα της καρδιάς μας», έγραψε, θυμίζοντας και τις φορές που στάθηκαν μαζί στη σκηνή.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μίλησε για «τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού» και για την ευγνωμοσύνη που νιώθει που τη γνώρισε. Τη χαρακτήρισε «τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής», σημειώνοντας ότι κρατά στην καρδιά του όλες τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Κώστας Μακεδόνας: Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου

Ο Κώστας Μακεδόνας τη σύστησε ως «δασκάλα» και «αγαπημένη φίλη», ευχαριστώντας την δημόσια. «Σ’ ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Δημήτρης Μπάσης: Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή

Ο Δημήτρης Μπάσης στάθηκε στην ερμηνευτική της δύναμη. «Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή», σημείωσε, τονίζοντας πως είχε την τύχη να τη γνωρίσει και να συνεργαστεί μαζί της και πως δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.

Γιάννης Κότσιρας: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό

Ο Γιάννης Κότσιρας ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ’ ευχαριστούμε για όλα».

Χρήστος Μάστορας: Μαρινέλλα, σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στην «επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας» που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική κοινωνία. «Μαρινέλλα, σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας», έγραψε.

Σταμάτης Κραουνάκης: Αντίο Κυρία Μαρινέλλα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης δημοσίευσε μια παλιά, κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα».

Στέφανος Κορκολής: Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας

«Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας!», έγραψε ο Στέφανος Κορκολής σε δική του ανάρτηση, αναρτώντας φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Θανάσης Βασιλόπουλος: Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ… καλό ταξίδι, σ’ ευχαριστώ», συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία από κοινές τους μουσικές στιγμές.

Τέλος, η δισκογραφική της Panik Records, από την οποία είχε κυκλοφορήσει και η ζωντανή ηχογράφηση στο «Ξύπνα Γληγόρη» σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους, αποχαιρέτισε τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού με μια λιτή ανάρτηση: «Μαρινέλλα 1938–2026. Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού».