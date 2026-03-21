Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 10% των ανθρώπων είναι αριστερόχειρες, ενώ οι υπόλοιποι είναι δεξιόχειρες. Πολλοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει ιδέες και θεωρίες για την εξέλιξη της δεξιοχειρίας και της αριστεροχειρίας, με στόχο να εξηγήσουν αυτό το ιδιαίτερο μοτίβο.

Μία από τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις είναι η λεγόμενη «υπόθεση της μάχης». Σύμφωνα με το Psychology Today, η βασική ιδέα είναι ότι, κατά τη διάρκεια δεκάδων χιλιάδων ετών ανθρώπινης εξέλιξης, οι αριστερόχειρες είχαν πλεονέκτημα στις μάχες λόγω ενός στοιχείου αιφνιδιασμού.

Αυτό τους παρείχε εξελικτικό όφελος επιβίωσης, καθώς κέρδιζαν περισσότερες συγκρούσεις. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι ανέμεναν ότι ο αντίπαλός τους θα ήταν δεξιόχειρας και θα επιτίθεται κυρίως με το δεξί χέρι. Έτσι, αιφνιδιάζονταν όταν βρίσκονταν αντιμέτωποι με έναν αριστερόχειρα.

Έτσι, βάσει αυτής της θεωρίας, η αριστεροχειρία διατηρήθηκε στο χρόνο μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται από τη συχνότητά της. Εάν ο αριθμός τους αυξανόταν σημαντικά, τότε το στοιχεί του αιφνιδιασμού θα χανότα. Το πρόβλημα ωστόσο με αυτήν την υπόθεση είναι πως εστιάζει κυρίως στους αριστερόχειρες, αλλά δεν εξηγεί επαρκώς γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες.

Μια νέα θεωρία για την εξέλιξη της δεξιοχειρίας και της αριστεροχειρίας

Σήμερα μια νέα επιστημονική μελέτη με τίτλο «Η τροποποιημένη υπόθεση της μάχης για τη χειροκυριαρχία: Στοιχεία από τραύματα με αιχμηρά αντικείμενα και περαιτέρω σκέψεις» παρουσιάζει μια νέα εκδοχή της θεωρίας, τη λεγόμενη «τροποποιημένη υπόθεση της μάχης».

Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, αυτή η νέα προσέγγιση εξηγεί την εξέλιξη τόσο της δεξιοχειρίας όσο και της αριστεροχειρίας (Rodway και συνεργάτες, 2026).

Στο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Laterality, η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον επιστήμονα Paul Rodway από το Πανεπιστήμιο του Chester στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους, κατά την ανθρώπινη εξέλιξη, οι δεξιόχειρες, μπορεί να έχαναν το στοιχείο του αιφνιδιασμού, αλλά ενδέχεται είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε καταστάσεις μάχης σε σύγκριση με τους αριστερόχειρες για έναν άλλο κρίσιμο λόγο. Και αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες.

Η βασική υπόθεση της τροποποιημένης θεωρίας είναι ότι οι μάχες με αιχμηρά όπλα μπορεί να αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση του φαινομένου. Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι οι δεξιόχειρες είχαν εξελικτικό πλεονέκτημα, επειδή, λόγω της θέσης της καρδιάς στην αριστερή πλευρά του σώματος, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να τραυματίσουν σοβαρά ή να σκοτώσουν τον αντίπαλό τους σε μάχες με αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια.

Με απλά λόγια, όταν ένας δεξιόχειρας επιτίθεται σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται απέναντί του, είναι πιο πιθανό να πλήξει την καρδιά του, η οποία βρίσκεται στην πλευρά που «βλέπει» το κυρίαρχο χέρι του. Αντίθετα, ένας αριστερόχειρας έχει μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσει τέτοιο κρίσιμο τραυματισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες θεωρίες αναφέρονται σε περιόδους δεκάδων χιλιάδων ετών, όταν οι βίαιες συγκρούσεις με αιχμηρά όπλα ήταν πολύ πιο συχνές από ό,τι σήμερα.

Οι επιστήμονες παρουσιάζουν επίσης ορισμένα ευρήματα από άλλες μελέτες που ενισχύουν αυτή την ιδέα, καθώς δείχνουν ότι οι δεξιόχειρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πλήξουν την αριστερή πλευρά του σώματος των αντιπάλων τους και επιπλέον ένα τραύμα στο αριστερό πάνω μέρος του σώματος είναι πιο θανατηφόρο από ένα αντίστοιχο στο δεξί.

Συνολικά, αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι δεξιόχειρες είχαν ισχυρό εξελικτικό πλεονέκτημα επιβίωσης κατά την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης. Ωστόσο, όπως προτείνει και η αρχική υπόθεση της μάχης, οι αριστερόχειρες έχουν το δικό τους εξελικτικό πλεονέκτημα όσο παραμένουν σχετικά σπάνιοι, χάρη στο στοιχείο του αιφνιδιασμού στις συγκρούσεις.

Παρότι απαιτείται περαιτέρω εμπειρική έρευνα για την επιβεβαίωση της τροποποιημένης υπόθεσης, πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση που καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην κατανόηση της εξέλιξης της χειροκυριαρχίας.