Αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, πιθανότατα γνωρίζετε ήδη τις βασικές οδηγίες: να περιορίσετε το αλάτι, να κοιμάστε καλά, να ασκείστε τακτικά και να λαμβάνετε τα φάρμακα που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Όλα αυτά συμβάλλουν στη ρύθμιση της πίεσης και στη μείωση των κινδύνων για την υγεία.

Η αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών καθώς κυκλοφορεί από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Η συστολική πίεση (η «μεγάλη» όπως συχνά αποκαλείτα) αφορά τη στιγμή που η καρδιά στέλνει αίμα στο σώμα, ενώ η διαστολική (η «μικρή») αντιστοιχεί στην πίεση όταν η καρδιά χαλαρώνει και γεμίζει ξανά.

Για τους ενήλικες, μια φυσιολογική τιμή είναι γύρω στο 120/80. Η υπέρταση σταδίου 1 κυμαίνεται μεταξύ 130–139/80–89, ενώ στο στάδιο 2 ξεπερνά το 140/90. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες εμφανίζουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, γεγονός που καθιστά τη σωστή διαχείρισή της ιδιαίτερα σημαντική.

Τι πρέπει να αποφεύγετε μόλις ξυπνήσετε

Αν έχετε υπέρταση, υπάρχει μια συνήθεια που καλό είναι να αποφεύγετε: να πετάγεστε απότομα από το κρεβάτι μόλις ανοίξετε τα μάτια σας, ειδικά αν λαμβάνετε αντιυπερτασική αγωγή. Καρδιολόγοι στο Parade προτείνουν να σηκώνεστε σταδιακά. Καθίστε πρώτα στην άκρη του κρεβατιού για ένα-δύο λεπτά πριν σταθείτε όρθιοι. Αυτή η μικρή παύση βοηθά να αποφευχθούν συμπτώματα όπως ζάλη, αστάθεια ή ακόμα και λιποθυμία.

Ο λόγος είναι ότι η απότομη αλλαγή στάσης μπορεί να προκαλέσει προσωρινή πτώση της αρτηριακής πίεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή μειώνεται στιγμιαία η επιστροφή του αίματος στην καρδιά, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μην αιματώνεται επαρκώς για λίγα δευτερόλεπτα.

Πέρα από το απότομο σήκωμα, υπάρχουν και άλλες συνήθειες που καλό είναι να αποφεύγονται αμέσως μετά το ξύπνημα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι καλή ιδέα να ξεκινάτε κατευθείαν έντονη σωματική δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει έντονο τρέξιμο, βαριά βάρη, προπονήσεις υψηλής έντασης ή οποιαδήποτε απαιτητική άσκηση.

Το πρωί, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται φυσιολογικά λόγω των βιολογικών ρυθμών του σώματος, της αυξημένης δραστηριότητας του νευρικού συστήματος και των ορμονικών αλλαγών. Αυτή η φυσική άνοδος μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά, ιδιαίτερα σε άτομα με υπέρταση ή ιστορικό καρδιοπάθειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών.

Πώς να ξεκινάτε σωστά τη μέρα σας

Αντί για απότομες κινήσεις, οι καρδιολόγοι συνιστούν μια πιο ήπια αρχή της ημέρας:

Σηκωθείτε αργά, περνώντας λίγα λεπτά καθιστοί στο κρεβάτι

Πιείτε νερό για ενυδάτωση

Πάρτε τα φάρμακά σας, αν λαμβάνετε αγωγή

Ξεκινήστε με ήπια κίνηση, όπως ελαφριές διατάσεις ή έναν αργό περίπατο.

Η πιο έντονη άσκηση καλό είναι να γίνεται αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν το σώμα έχει «ξυπνήσει» πλήρως και η πίεση έχει σταθεροποιηθεί. Επίσης, είναι σημαντικό να σχεδιάζετε τη γυμναστική σας σε συνεργασία με τον γιατρό σας. Η τακτική, μέτριας έντασης αερόβια δραστηριότητα, κατανεμημένη μέσα στην εβδομάδα, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και τη μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων.

Το συμπέρασμα είναι απλό: ένα ήρεμο και σταδιακό ξεκίνημα το πρωί δεν είναι απλώς μια καλή συνήθεια, αλλά ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της καρδιάς σας.