Το ΖΑΓΟΡΙ Go Green και η Green Cola υποστήριξαν το θεσμό «Ημέρες Θάλασσας 2022» που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά για 8η συνεχόμενη χρονιά, με πληθώρα εκδηλώσεων με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και τον πολιτισμό του Πειραιά.

Οι «Ημέρες Θάλασσας 2022» που πραγματοποιήθηκαν στην έναρξη του καλοκαιριού, περιλάμβαναν περισσότερες από 100 δράσεις, ημερίδες, εκθέσεις, ξεναγήσεις σε πολιτιστικούς χώρους του Πειραιά, σινεμά, συναυλίες, aqua park και άλλες δραστηριότητες. Το ΖΑΓΟΡΙ GO Green και η Green Cola συμμετείχαν στο σημαντικό πολιτιστικό δρώμενο του Πειραιά, προσφέροντας στο κοινό να απολαύσει δροσερές υγιεινές επιλογές με αναψυκτικά Green Cola και Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ GO Green. Το ΖΑΓΟΡΙ GO Green και η Green Cola ήταν η καλύτερη «παρέα» μικρών και μεγάλων που παρακολούθησαν σινεμά δίπλα στη θάλασσα στον Όρμο της Αφροδίτης, έκαναν τις βουτιές τους στο Blue Aqua Park το θεματικό πάρκο στη πλατεία Αλεξάνδρας, και χόρεψαν στη συναυλία με τη φιλαρμονική Πειραιά και το συγκρότημα ‘‘The Swingin’ Cats’’.

To ZAGORI GO GREEN και η Green Cola είναι ένθερμοι υποστηρικτές κοινωνικών και πολιτιστικών δρώμενων που προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, στοχεύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των πολιτών.