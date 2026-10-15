Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.