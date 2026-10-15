Έναν νεκρό, πλημμυρισμένες εκτάσεις και μεγάλες καταστροφές, ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες στη Ρόδο, στην Εύβοια και στις Σποράδες άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο.

Στον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο απολογισμός ήταν τραγικός, καθώς ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία Στεγνών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσουν χείμαρροι και ποτάμια, παρασύροντας λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, κόβοντας στα δύο δρόμους και κάνοντας ένα τη θάλασσα και τη στεριά.

Τα περισσότερα προβλήματα και οι ζημιές εντοπίζονται στη Ρόδο. Στην Εύβοια, η υπερχείλιση ποταμού οδήγησε στην εκκένωση των Ψαχνών, ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ και στον Ωρωπό διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω των λασπόνερων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις, με τις περισσότερες από αυτές να προέρχονται από τη Ρόδο, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 σε Ρόδο, Εύβοια (συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου) και Σποράδες.

Εντωμεταξύ, οι θυελλώδεις βοριάδες, που έφταναν τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, με τις αλλαγές στα δρομολόγια να συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη.

Νεκρός 62χρονος στη Ρόδο – Μεγάλες καταστροφές στο νησί

Η κακοκαιρία στη Ρόδο είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο.

Ο χείμαρρος, που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση, παρέσυρε συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα τρία δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία, περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χειμάρρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλυσό, το Φαληράκι, τα Αφάντου και την Καλλιθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική και τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή Ασγούρου, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στη Λίνδο καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Προβλήματα προκάλεσε και η πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», με ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Η βροχή στο νησί έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού», επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Εύβοια: Μεγάλες ζημιές στους δρόμους, υποχώρησαν Κηρέας και Μεσσάπιος

Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Σε δύο σημεία του δρόμου, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος, ενώ η κυκλοφορία προς το Μαντούδι έχει διακοπεί. Παράλληλα, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ο ποταμός Μεσσάπιος είχε υπερχειλίσει νωρίτερα, με τα νερά να φτάνουν μέχρι τον δρόμο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, στην περιοχή έπεσαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής. Η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η βροχόπτωση έχει σχεδόν σταματήσει.

Μικρής έκτασης εισροές υδάτων καταγράφηκαν σε υπόγεια κατοικιών στην περιοχή της Μακρυκάπας, όπου νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων προς τα Ψαχνά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης του Κηρέα και του Μεσσάπιου, αλλά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και προετοιμάζονται για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο

Σοβαρά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στις Σποράδες.

Στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους, καταστήματα και κατοικίες, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για την αντιμετώπιση εισροών υδάτων.

Στη Σκόπελο, μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Μεγάλα ύψη βροχής το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου σε Ρόδο, Κεντρική Ελλάδα και Χαλκιδική

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν προχθές, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, έως και χθες στις 17:40, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τα μεγαλύτερα να καταγράφονται στη Ρόδο, στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες, και στη Χαλκιδική, όπως αναφέρει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής, για το προαναφερόμενο διήμερο, καταγράφηκε στη Στενή Ευβοίας και έφτασε τα 295 mm.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο Παρασκευή

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η βελτίωση του καιρού θα είναι πρόσκαιρη.

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με το κύμα κακοκαιρίας που προηγήθηκε, ωστόσο προβλέπεται και πάλι μεγάλος όγκος νερού.

Οι Αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί πλημμύρες, ζημιές στο οδικό δίκτυο και υπερχειλίσεις ποταμών. Ακόμα και όταν σταματά η βροχή, η στάθμη των χειμάρρων μπορεί να μεταβληθεί απότομα εξαιτίας των υδάτων που κατεβαίνουν από τα ορεινά.