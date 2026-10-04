Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη βόρεια Εύβοια. Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τις φλόγες εν μέσω θαλάσσης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

Ευτυχώς, η περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος, καθώς οι δύο επιβαίνοντες αντέδρασαν ψύχραιμα και είναι καλά στην υγεία τους. Με τη χρήση του βοηθητικού σκάφους και τη συνδρομή παραπλέοντος ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το φλεγόμενο ιστιοφόρο και να φτάσουν ασφαλείς στην ξηρά.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό, ένα ιδιωτικό σκάφος, καθώς και παραπλέον φορτηγό πλοίο.



Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.