Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη θέση Παπαρνίκα, στη χερσόνησο του Άθω στη Χαλκιδική. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 14.30.

Λόγω της πυκνής βλάστησης και της ιδιαιτερότητας του αναγλύφου, δόθηκε άμεσα εντολή για μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο να περιοριστεί το μέτωπο προτού επεκταθεί στη δασική έκταση. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112, ούτε είχε αναφερθεί απειλή για μονές ή άλλες εγκαταστάσεις της Αθωνικής Πολιτείας.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη επιφυλακή. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φλόγα και να ενημερώνουν άμεσα το 199 εάν αντιληφθούν πυρκαγιά.

Παράλληλα, στην περιοχή κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.