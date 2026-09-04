Η άφιξη της νέας φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σούδας αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα επιχειρησιακής αναβάθμισης του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και ένα γεγονός που παρακολουθήθηκε στενά από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε μια περίοδο νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το νέο ελληνικό πολεμικό πλοίο έφτασε στην Κρήτη με μια ιδιαίτερα συμβολική υποδοχή, μέσα από υδάτινες αψίδες από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, λίγες ημέρες μετά τις νέες δηλώσεις της Άγκυρας για ζητήματα όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Η παρουσία της φρεγάτας στη Σούδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με την απόκτηση σύγχρονων μονάδων επιφανείας, νέων αεροσκαφών και αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η τουρκική αντίδραση στις δηλώσεις Μητσοτάκη

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τις νέες αναφορές της τουρκικής ηγεσίας στην ανάγκη αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Όπως μετέδωσε το CNN Türk, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιδίωξη της Τουρκίας για καλύτερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό στις αρχές της καλής γειτονίας και στις σχέσεις με την Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί απειλές κατά της κυριαρχίας της και ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της χωρίς να δέχεται υποδείξεις από τρίτους.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση παρουσιάστηκε από τουρκικά μέσα ως απάντηση στη ρητορική της Άγκυρας, η οποία επαναφέρει κατά διαστήματα ζητήματα που η Αθήνα θεωρεί ότι δεν έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο.

Η «Κίμων» και η νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού

Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις νέες ελληνικές φρεγάτες τύπου FDI HN (Belharra), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

Το πλοίο διαθέτει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύγχρονα ραντάρ και δυνατότητες αντιμετώπισης πολλαπλών απειλών, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η απόκτηση των νέων φρεγατών αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής στρατηγικής αποτροπής, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου η ναυτική ισχύς θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τον έλεγχο θαλάσσιων περιοχών και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η παρουσία της «Κίμων» στη Σούδα, έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς ναυστάθμους της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύει και τον συμβολισμό της ελληνικής κίνησης.

Γεραπετρίτης: Ο διάλογος συνεχίζεται χωρίς υποχώρηση στις θέσεις της Ελλάδας

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα.

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο διάλογος δεν σημαίνει αλλαγή των ελληνικών θέσεων.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα επιδιώκει τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα, αλλά παράλληλα συνεχίζει να προβάλλει τις θέσεις της για τα ζητήματα κυριαρχίας, τις θαλάσσιες ζώνες και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Η Αθήνα θεωρεί ότι η ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας αποτελεί παράλληλο πυλώνα με τη διπλωματία και όχι αντίθετη επιλογή.

Η νέα ισορροπία στο Αιγαίο

Η άφιξη της «Κίμων» στη Σούδα έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα επιχειρεί να αλλάξει το ισοζύγιο ισχύος μέσω της ανανέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, καθώς η απόκτηση νέων ελληνικών δυνατοτήτων σε αέρα και θάλασσα επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, Αθήνα και Άγκυρα συνεχίζουν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με την ελληνική πλευρά όμως να επιμένει ότι ο διάλογος μπορεί να προχωρήσει μόνο χωρίς αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.