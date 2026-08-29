Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, ωστόσο, μία από τις σημαντικότερες εορτές που συνδέονται με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή.

Δεν καταγράφεται γνωστή γιορτή ονόματος για τις 29 Αυγούστου.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Κυριακή 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αλέξανδρος

Αλέκος

Αλέξης

Άλεξ

Αλεξάνδρα

Αλεξάντρα

Αλεξία

Αλέκα

Αλέξο

Αλέξω

Σάντρα

Ευλάλιος

Ευλαλία

Φύλακας

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 29 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, την Οσία Θεοδώρα την εν Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Αρκάδιο τον θαυματουργό, επίσκοπο Αρσινόης Κύπρου, την Κατάθεση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωσήφ του ηγιασμένου, του Σαμάκου, τον Άγιο Βασίλειο τον Μακεδόνα, αυτοκράτορα, και τον Άγιο Sebbi.

Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου: Τι τιμά η Εκκλησία στις 29 Αυγούστου

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου. Η εορτή είναι αφιερωμένη στον θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή, μιας από τις κεντρικές μορφές της Καινής Διαθήκης και του ανθρώπου που, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, προετοίμασε το έδαφος για τη δημόσια δράση του Ιησού.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε μετάνοια και βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό. Σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, ήταν εκείνος που βάπτισε τον Ιησού και απέκτησε ιδιαίτερη θέση στη χριστιανική παράδοση ως ο τελευταίος μεγάλος προφήτης πριν από την εμφάνιση του Χριστού.

Η σύγκρουσή του με τον Ηρώδη Αντίπα συνδέεται με την κριτική που ασκούσε δημόσια στη σχέση του ηγεμόνα με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του. Ο Ιωάννης θεωρούσε ότι η σχέση αυτή παραβίαζε τον θρησκευτικό νόμο και, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, επέμενε να το δηλώνει ανοιχτά.

Ο Ηρώδης διέταξε τη φυλάκισή του. Κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, η κόρη της Ηρωδιάδας χόρεψε μπροστά στον Ηρώδη και εκείνος της υποσχέθηκε ότι θα της έδινε ό,τι του ζητούσε. Με την παρότρυνση της μητέρας της, ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη του Προδρόμου.

Σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, ο Ηρώδης διέταξε τελικά την αποκεφάλιση του Ιωάννη στη φυλακή και η κεφαλή του παραδόθηκε σε πινάκιο. Η συγκεκριμένη σκηνή αποτέλεσε στη συνέχεια ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα θέματα της χριστιανικής τέχνης.

Για την εκκλησιαστική παράδοση, η στάση του Ιωάννη απέναντι στον Ηρώδη συνδέεται κυρίως με την επιμονή του να υπερασπίζεται όσα θεωρούσε αληθινά και δίκαια, παρά τον κίνδυνο που αυτό συνεπαγόταν. Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του τιμάται σταθερά στις 29 Αυγούστου.

«Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» – «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου».

Ακούστε το Απολυτίκιον

Το Απολυτίκιο της εορτής αρχίζει με τη φράση «Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων» και αναφέρεται στον ρόλο του Ιωάννη ως Προδρόμου, Προφήτη και βαπτιστή του Χριστού.

Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.