Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων καλούνται να παρουσιαστούν οι επιτυχόντες των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάταξής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι νέοι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, επιτυχόντες καλούνται να καταταγούν με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 04/2026).

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους Ευέλπιδες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής.