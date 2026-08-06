Το τελευταίο «αντίο» στον Λάκη Χαλκιά λένε σήμερα, Τετάρτη 6 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου, καθώς η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ από τις 10:00 το πρωί η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να προσέλθουν για το ύστατο χαίρε.

Η οικογένειά του έχει γνωστοποιήσει ότι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν με δωρεά την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ: GR2701401150115002002018609 και Κωδικό Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

Ο Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική διαδρομή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και προερχόταν από τη γνωστή οικογένεια των Χαλκιάδων, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με την παράδοση της δημοτικής μουσικής. Η ενασχόλησή του με το τραγούδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, ενώ μόλις στα 16 του χρόνια εργαζόταν ήδη ως επαγγελματίας μουσικός. Δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε τις πρώτες του δισκογραφικές καταγραφές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια λαμπρή καλλιτεχνική πορεία.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και τον λιτό, αυθεντικό τρόπο ερμηνείας του, υπηρέτησε επί δεκαετίες διαφορετικές εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού. Από τα ηπειρώτικα μοιρολόγια και τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι σημαντικά έργα βασισμένα στην ελληνική ποίηση, η παρουσία του υπήρξε διαχρονική και καθοριστική.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του συνεργάστηκε με κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν οι Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης και Λουκιανός Κηλαηδόνης, ενώ συνεργάστηκε και με σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Μάριος Τόκας, ο Απόστολος Καρδάρας και πολλοί ακόμη. Την περίοδο της δικτατορίας αλλά και στα χρόνια της μεταπολίτευσης, η φωνή του συνδέθηκε με σημαντικούς λαϊκούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική του διαδρομή κατείχε η ερμηνεία έργων μεγάλων Ελλήνων ποιητών. Το 1981 συμμετείχε στον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά», ερμηνεύοντας μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική του Μάριου Τόκα. Παράλληλα, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διατήρηση και ανάδειξη του δημοτικού τραγουδιού, τόσο μέσα από τη δισκογραφία όσο και από τις ζωντανές εμφανίσεις του. Η βαθιά γνώση του γύρω από την ελληνική μουσική παράδοση αποτυπώθηκε και στο βιβλίο-έργο του «2.500 χρόνια Ελληνική Μουσική», το οποίο αποτελεί σημαντική καταγραφή της ιστορίας της ελληνικής μουσικής.