Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Φολέγανδρο, με μία 79χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της έπειτα από την ανάσυρσή της χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καραβοστάση και άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Φολεγάνδρου, σύμφωνα με το cyclades24.gr

Στο σημείο έσπευσαν γιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φολεγάνδρου, καθώς και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι επιχείρησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν.

Η 79χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο Λιμενικός Σταθμός Φολεγάνδρου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει διαταχθεί η πραγματοποίηση νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου της γυναίκας.