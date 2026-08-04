Έντονη ανησυχία προκλήθηκε χθες, Δευτέρα 3/8 σε χωριά του Δήμου Πωγωνίου, όταν πυκνοί καπνοί και έντονη μυρωδιά καμένου έγιναν αισθητά στην περιοχή.

Το φαινόμενο συνδέθηκε με μεγάλη φωτιά στην Αλβανία, κοντά στους Αγίους Σαράντα και περίπου 20 χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Οι άνεμοι, όπως μεταδίδει το ERTNews μετέφεραν τον καπνό προς την ελληνική πλευρά, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα σε ορισμένους οικισμούς.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχε αναφερθεί εστία πυρκαγιάς σε ελληνικό έδαφος, ούτε είχε προκύψει άμεση απειλή για χωριά του Πωγωνίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.

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