Συγκλονισμένη παραμένει ολόκληρη η Ελλάδα από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην περιοχή της Ψάθας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα Bell συγκρούστηκαν, ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, με εναέρια και πλωτά μέσα να σπεύδουν στο σημείο για τον εντοπισμό των πληρωμάτων. Θυμίζεται ότι δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η στιγμή της σύγκρουσης: