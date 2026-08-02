Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στον Όλυμπο, όπου ένας 32χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε νεκρός στο ρέμα Ορλιά, στη θέση “Κόκκινος Βράχος”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά οι πρώτοι που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον άνδρα, αμέσως μετά το επεισόδιο υγείας που υπέστη, ήταν άλλοι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ωστόσο, λόγω του δύσβατου σημείου, στην επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 14 πυροσβέστες.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.