Ένα συγκλονιστικό βίντεο που αποτυπώνει τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα X.

Το οπτικό υλικό προκαλεί δέος, καθώς καταγράφει την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος να αναχαιτίσουν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται, δίνοντας μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή τους και να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Στις καθηλωτικές εικόνες βλέπουμε πυροσβέστες να προσεγγίζουν με τα πόδια δασικό σημείο που έχει παραδοθεί στις φλόγες, με το μέτωπο να καίει από άκρη σε άκρη, ενώ την ίδια ώρα οι πύρινες γλώσσες υψώνονται γύρω τους, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό.

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