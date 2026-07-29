Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην παραλία της Χανιώτης, στη Χαλκιδική, όταν ένας 12χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00, όταν το παιδί, υπήκοος Σερβίας, κινδύνευσε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε.

Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία αντέδρασαν άμεσα, ανέσυραν τον 12χρονο από το νερό και, χάρη στις προσπάθειές τους, κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε με μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς έκανε λόγο για μια επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης, αποδίδοντας το αίσιο αποτέλεσμα στην άμεση και άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

«Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δύο ναυαγοσώστες κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο, ενώ το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα με μηχανή άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο», ανέφερε, εκφράζοντας τη χαρά του για την ευτυχή κατάληξη της επιχείρησης.