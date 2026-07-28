Με εντολή προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε δύο επείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης.

Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού- αφενός στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία, όπου σε δείγματα νερού φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια, εκτός των προβλεπόμενων ορίων, και αφετέρου στην Νυμφόπετρα Βόλβης, όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου.

Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν – μεταξύ άλλων- εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη Σιθωνία, ο εισαγγελέας επικαλείται τις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, θα προσκομιστούν έγγραφα αναφορικά με πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις τόσο του αρμόδιου Επόπτη Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής όσο και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕΠΑΜΑΧ).

Όσον αφορά την περίπτωση της Νυμφόπετρας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά, επιπλέον, να ληφθούν καταθέσεις των αρμόδιων εκπροσώπων της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Βόλβης και να επισυναφθούν στον φάκελο της δικογραφίας έγγραφα που φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι» που υδροδοτούν την παραπάνω περιοχή.