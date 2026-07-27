Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλυσό, με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 25/7 και εξέπνευσε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.