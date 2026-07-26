Μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί η ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας.

Η απόφαση ελήφθη την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιείται στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, σηματοδοτώντας μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για το εμβληματικό «βουνό των θεών».

Ο Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η αναγνώριση του Ολύμπου ως πολιτιστικού αγαθού εξαιρετικής οικουμενικής αξίας αποτελεί ορόσημο για τη χώρα, καθώς αναδεικνύει τη μοναδική ιστορική, πολιτιστική και συμβολική σημασία του βουνού που συνδέεται άρρηκτα με την αρχαία ελληνική μυθολογία και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Η απόφαση της UNESCO έρχεται έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία εργάστηκε συστηματικά τόσο κατά τη διάρκεια της Συνόδου όσο και το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη θετική έκβαση της υποψηφιότητας.

Καθοριστικός ο ρόλος της ελληνικής αντιπροσωπείας

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο.

Κατά τις τελευταίες ημέρες της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν εντατικές επαφές με αντιπροσωπείες κρατών-μελών της Επιτροπής, με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής πρότασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλωματική προσπάθεια είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση στη Νότια Κορέα, με σειρά επαφών και συντονισμένων ενεργειών που συνέβαλαν στην τελική επιτυχία.

Μια απόφαση με διεθνή σημασία

Η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει τη διεθνή προβολή της Ελλάδας και αναγνωρίζει τον διαχρονικό πολιτιστικό συμβολισμό του ιστορικού βουνού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην προστασία, την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή της περιοχής, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της ελληνικής ιστορίας, της μυθολογίας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Ο «τόπος των αθανάτων», όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938, προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την