Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε να ληφθεί η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που θα αφορά τον Όλυμπο και το εάν αυτός θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.

Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής.

«Στη μακρινή Κορέα σκοπός μας είναι η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου ως ταυτόχρονα φυσικού και πολιτιστικού αγαθού εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Είναι μια συνταγή προστασίας, αναλαμβάνουμε και μεγάλες ευθύνες για την προστασία και την περιβαλλοντική και την πολιτιστική του χώρου», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος

Περίπου 50.000 οι επισκέπτες που ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο

Για τους τοπικούς φορείς η ένταξή του στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και προειδοποίηση καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την προστασία απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη και την κλιματική κρίση. Βάσει της διεθνούς σύμβασης της UNESCO, τα μνημεία που εγγράφονται στον κατάλογο αποκτούν καθεστώς προστατευόμενης περιοχής.

«Θέλουμε ο Όλυμπος να γίνει πράγματι παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να προστατευτεί ακόμα περισσότερο σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ που ορίζει η UNESCO, να είναι ένας χώρος όπου ο μύθος και η ιστορία στα ψηλά θα παραμείνει αναλλοίωτος και βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία να τεθεί κάτω από ένα καθεστώς διαχείρισης της επισκεψιμότητας, αφού πλέον η φέρουσα ικανότητα του βουνού έχει φτάσει στα όριά της», δήλωσε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος ενώ έγινε γνωστό πώς κάθε χρόνο ανεβαίνουν στον Όλυμπο περίπου 50.000 οι επισκέπτες.

Ο «τόπος των αθανάτων», όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938, προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως Απόθεμα Βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα.