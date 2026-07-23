Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή το βράδυ της Πέμπτης στην τοπική κοινότητα Λιβάδι του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Η ειδοποίηση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έγινε λίγο πριν από τις 22:00, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις.

Πλέον στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ αρχικά ήταν 46 πυροσβέστες και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Λιβάδι #Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 11 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Παράλληλα, έχει αναλάβει δράση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.