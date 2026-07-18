Τις καλοκαιρινιές τους διακοπές θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν οι μαθητές, αφού απομένουν σχεδόν εννέα εβδομάδες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-27.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το σχολικό έτος για τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Eιδικής αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια- Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Ωστόσο, το διδακτικό έτος για τα σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου. Όταν η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με μέρα αργίας τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Φέτος, η 11η Σεπτεμβρίου είναι εργάσιμη μέρα (Παρασκευή)