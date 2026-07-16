Σε πισίνα κατέληξε ένα αυτοκίνητο στη Μάνη με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο ξενοδοχείο όπου συνέβη το περιστατικό.

Η οδηγός του οχήματος πιθανότατα έκανε κάποιο λάθος χειρισμό και έτσι το αυτοκίνητο έπεσε μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 16/7 το Mega και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί.

Μετά το περιστατικό, η οδηγός απεγκλώβισε ένα αγοράκι, δύο ακόμη ανθρώπους και ένα σκυλάκι.