Έναν κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της εγκαινιάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενισχύοντας τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας της ΔΥΠΑ, που δίνει έμφαση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και στον σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν η διοίκηση και επιτελικά στελέχη της ΔΥΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων της τοπικής αγοράς εργασίας, θα παρουσιαστεί ο απολογισμός του έργου της Υπηρεσίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, θα δοθούν στοιχεία για τον αριθμό των ανέργων που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, των πολιτών που συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης και των επιχειρήσεων που αξιοποίησαν τα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι στόχοι και ο σχεδιασμός της επόμενης περιόδου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην καταγραφή των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε οι μελλοντικές παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Στην ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση των προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης και μαθητείας, καθώς και των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχει αναπτύξει η ΔΥΠΑ για τους αναζητούντες εργασία και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Τα νέα εργαλεία αξιοποιούν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας, την ανάδειξη δεξιοτήτων, την επαγγελματική συμβουλευτική, την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και την αποτελεσματικότερη σύζευξη εργαζομένων και εργοδοτών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι συναντήσεις δεν έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν μια οργανωμένη διαδικασία διαβούλευσης, αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού, μέσα από την οποία η υπηρεσία επιδιώκει να διαμορφώσει ακόμη πιο στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τις προτάσεις που προκύπτουν από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Πρόγραμμα συναντήσεων

Ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας ξεκινά σήμερα, 15 Ιουλίου, από τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ακολουθούν η Καβάλα (16 Ιουλίου), η Πάτρα (21 Ιουλίου), η Πρέβεζα (22 Ιουλίου), ο Βόλος (28 Ιουλίου), Αθήνα-Πειραιάς (29 Ιουλίου) και το Ηράκλειο (30 Ιουλίου).

Γιάννα Χορμόβα: Η ΔΥΠΑ συνδιαμορφώνει τα επόμενα βήματα με τις τοπικές κοινωνίες

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει ότι οι ενημερωτικές συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας σηματοδοτούν έναν νέο τρόπο λειτουργίας της ΔΥΠΑ, με επίκεντρο τη διαφάνεια, τον ουσιαστικό διάλογο και τον κοινό σχεδιασμό με τις τοπικές κοινωνίες.

«Παρουσιάζουμε με σαφήνεια τα αποτελέσματα του έργου μας σε κάθε περιφέρεια, αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας και, κυρίως, ακούμε τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας από τους ανθρώπους που την γνωρίζουν καλύτερα.

Στόχος μας είναι οι πολιτικές απασχόλησης, κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι μέσα από οριζόντιες προσεγγίσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Χορμόβα.

Όπως επισημαίνει, «η στενή συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα στελέχη της ΔΥΠΑ, την αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, τα Επιμελητήρια, τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση πιο στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας. Επενδύουμε σε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες, αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε καλύτερα τα δεδομένα και τις ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε περιφέρεια.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τα εργαλεία που διευκολύνουν τη σύνδεση των επιχειρήσεων με το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν, ώστε να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης».

«Οι συναντήσεις αυτές δεν έχουν τυπικό ή συμβολικό χαρακτήρα. Αποτελούν μια οργανωμένη διαδικασία απολογισμού, αξιολόγησης, διαβούλευσης και σχεδιασμού, μέσα από την οποία η ΔΥΠΑ ακούει, προσαρμόζεται και συνδιαμορφώνει τα επόμενα βήματα με τις τοπικές κοινωνίες.

Η φιλοδοξία μας είναι σαφής: να σχεδιάζουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», υπογραμμίζει η κ. Χορμόβα.