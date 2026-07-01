Συναγερμός σήμανε το βράδυ της 30ής Ιουλίου για ανήλικο κοριτσάκι που έκανε οικογενειακές διακοπές στην Αιδηψό και ήπιε κατά λάθος από φιάλη απορρυπαντικού χλωρίνης.

Τα δύο ασθενοφόρα βάρδιας του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας, όμως, βρίσκονταν σε διακομιδές ασθενών.

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των αστυνομικών του Α.Τ. Ιστιαίας που έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν με το περιπολικό τη μικρή στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Το κοριτσάκι με καταγωγή από τη Ρουμανία όπως μεταδίδει το eviaonline.gr λαμβάνει τώρα τη φροντίδα των γιατρών.