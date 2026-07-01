Ένα εντυπωσιακό εικαστικό έργο δημιουργήθηκε στο σχολείο Μακροταντάλου στην Άνδρο, χάρη στην παρουσία του καλλιτέχνη μεγάλων επιφανειών, Amos Goldbaum.

Ο καλλιτέχνης ανέλαβε αφιλοκερδώς τη φιλοτέχνηση τοίχου του σχολείου, δημιουργώντας παραστάσεις εμπνευσμένες από τη Βόρεια Άνδρο.

«Αν αυτές τις μέρες δείτε έναν ξένο να δουλεύει μέσα στον ήλιο στο σχολείο του Μακροταντάλου, μην απορήσετε. Κάντε μια στάση, μιλήστε του. Ίσως τελικά να μην είναι ένας άγνωστος, ένας ξένος. Ίσως να αγαπά τον τόπο μας περισσότερο από άλλους», αναφέρει ο Άλκης Κάρλος, πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου Μακροταντάλου Άνδρου, «Η Φάσα».

«Δεν μπορεί, σκέφτηκα, ένας τέτοιος καλλιτέχνης να θέλει να κάνει ένα τέτοιο δώρο σε εμάς».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον καλλιτέχνη, ευχόμενο να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα της ανιδιοτελούς προσφοράς του. Για εμάς, το έργο του μας τιμά», συμπληρώνει ο Άλκης Κάρλος.