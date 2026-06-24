Αποκαταστάθηκε η τάξη και η ιστορική μνήμη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς η προτομή του σπουδαίου Νίκου Ξυλούρη κοσμεί ξανά την πλατεία Κύπρου στην περιοχή της Όασης. Το μνημείο είχε πέσει θύμα βανδαλισμού τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 2026, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.



Στην επίσημη επανατοποθέτηση έδωσαν το «παρών» ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη. Η πλήρης αποκατάσταση του έργου έγινε εφικτή χάρη στην αφιλοκερδή συντήρηση από το καλλιτεχνικό χυτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ ένας ανώνυμος καλλιτέχνης ανέλαβε με ευαισθησία τις απαραίτητες εργασίες στη βάση του γλυπτού για την ασφαλή επιστροφή του.



Στις δηλώσεις του, ο Αλέξης Καλοκαιρινός χαρακτήρισε τον Νίκο Ξυλούρη «Αρχάγγελο της Κρήτης» και υπογράμμισε τον αντιστασιακό του ρόλο, σημειώνοντας ότι «ήταν μια από τις πιο βροντερές φωνές ενάντια στη Χούντα». Αναφερόμενος στον βανδαλισμό της προτομής, τόνισε πως «δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό συνέβη ακριβώς αυτή τη μέρα», προσθέτοντας ότι η αποκατάσταση του μνημείου αποτελεί ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η προσήλωση «στις Δημοκρατικές αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα».



Ο δήμαρχος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην αποκατάσταση της προτομής και έθεσε το ζήτημα της προστασίας του δημόσιου χώρου, επισημαίνοντας ότι «τίθεται και ένα θέμα περιφρούρησης του δημόσιου χώρου γενικά ενάντια σε βανδαλισμούς».



Από την πλευρά της, η Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι μετά τον βανδαλισμό «ο δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως», ενώ υπενθύμισε ότι κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων και ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

«Ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους, αποκαθίσταται» τόνισε η αντιδήμαρχος, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την επιστροφή της προτομής που τιμά «αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της Αντίστασης».