Μεγάλη απορία εξέφρασε η Ουρανία Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη, χήρα του Νίκου Ξυλούρη, σχετικά με τον βανδαλισμό της προτομής του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Θυμίζεται ότι την Τρίτη 21 Απριλίου, περαστικοί στο Ηράκλειο βρέθηκαν μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα, καθώς είχε αποκεφαλιστεί η προτομή, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

Η Ουρανία Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 22 Απριλίου, ανέφερε ότι η τοπική κοινωνία αγαπά βαθιά τον καλλιτέχνη.

«Δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο αγαπούν πολύ τον Νίκο. Ήταν ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε. Δεν μου αρέσουν γενικώς αυτοί οι βανδαλισμοί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έκανε για τον Νίκο».

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε χθες η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.