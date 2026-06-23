Με κεντρική θεματική «Αθλητισμός και Τουρισμός ως Όχημα Κοινωνικής Ανάπτυξης», το Sports & Tourism Summit έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Iουλίου, στο Christmas Theater, με δωρεάν συμμετοχή για όλους, εγκαινιάζοντας μια νέα πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασιών μεταξύ των πεδίων αθλητισμού και τουρισμού, με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η διοργάνωση αποτελεί μια νέα, μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, στοχεύοντας στην ανάδειξη και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ αθλητισμού και τουρισμού. Το Sports & Tourism Summit 2026 θέτει στο επίκεντρο τον ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν ο αθλητισμός και ο τουρισμός στην εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία, τη συμπερίληψη, την κοινωνική συνοχή, την ακεραιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός, Ιωάννης Βρούτσης, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη, η Πρωταθλήτρια Στίβου, Αναστασία Ντραγκομίροβα, οι Παραολυμπιονίκες, Νίκος Παπαγγελής και Στέλιος Μαλακόπουλος και ο Μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος.

Το Sports & Tourism Summit 2026 θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος, Αμαλία Κάτζου, μαζί με την αθλητική συντάκτρια του Eurohoops, Μυρτώ Τσιτσιού.

Το Sports & Tourism Summit 2026 «Αθλητισμός και Τουρισμός ως Όχημα Κοινωνικής Ανάπτυξης» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείο Υγείας, της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, του Δήμου Γαλατσίου και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη φορέων, οργανισμών και εταιρειών του αθλητισμού και του τουρισμού, εκπροσώπους θεσμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αθλητές όλων των ηλικιών, φοιτητές και νέους επαγγελματίες, καθώς και σε κάθε πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη συμβολή του αθλητισμού και του τουρισμού στην κοινωνική ανάπτυξη.

Σκοπός του Sports & Tourism Summit είναι η παρουσίαση πολιτικών, πρακτικών και συνεργειών, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα συζητήσεων, το Sports & Tourism Summit 2026 αναζητά απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό και τον τουρισμό ως εργαλεία κοινωνικής προόδου. Η θεματολογία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ζητημάτων.

Το Sports & Tourism Summit 2026 θα φιλοξενηθεί στο Christmas Theater, έναν από τους πλέον σύγχρονους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών και επιχειρηματικών εκδηλώσεων της Αθήνας, εντός της εμβληματικής Ολυμπιακής Εγκατάστασης Γαλατσίου, με ξεχωριστή ιστορία, που συνδέεται με την ολυμπιακή κληρονομιά της χώρας.



