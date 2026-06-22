Έναν μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα κοινωνικού σκοπού διοργανώνουν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς και υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 18.30 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» (Μουτούση 1, Βάρη), μεταξύ των ομάδων της UNESCO Νοτίων Προαστίων και των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑ.ΣΥ).

Με συνέπεια σε δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους φιλοσοφίας «Αθλητισμός- Εκπαίδευση- Πολιτισμός», οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αποδεικνύουν έμπρακτα και διαχρονικά την κοινωνική τους ευαισθησία, παίρνοντας την πρωτοβουλία να διοργανώσουν ακόμα έναν φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα για καλό σκοπό.

Σε αυτήν την κατεύθυνση προσκαλούν τον κόσμο να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία και να καταθέσει ό,τι μπορεί, αντί εισιτηρίου, στο IBAN για την UNESCO GR3901106820000068248500339, καθώςόλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παραρτήματος Αποθεραπείας & Αποκατάστασης για παιδιά με αναπηρία Βούλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).

Μετρώντας 69 χρόνια ηγετικής παρουσίας και εμπειρίας στον μεταλυκειακό εκπαιδευτικό «χάρτη» της χώρας μας, με συνεχείς ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πράξεις προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ προάγουν με κάθε ευκαιρία τον Εθελοντισμό και την Αλληλεγγύη, ως αναπόσπαστα κομμάτια της Εκπαίδευσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον σημαντικό αυτόν αγώνα κοινωνικού σκοπού θα συμμετάσχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές, γνωστοί καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η παρουσία όλων είναι συμβολική και σημαντική, καθώς μπορεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

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