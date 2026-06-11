Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Καϊάφα, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενο έναν 20χρονο οδηγό, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα.

Του ανταποκριτή μας από το Patrisnews στην Ηλεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός οδοστρώματος.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο 20χρονος στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό.

Καθοριστικό ρόλο στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών έπαιξε το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί του. Ειδικότερα, το iPhone ενεργοποίησε αυτόματα τη λειτουργία ανίχνευσης τροχαίου ατυχήματος και απέστειλε ειδοποίηση στο 112, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παρότι δεν τραυματίστηκε, ο νεαρός οδηγός μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο μετά το ατύχημα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο έχει αναλάβει η Τροχαία Πύργου.