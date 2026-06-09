Με την άνοδο της θερμοκρασίας και την έναρξη της θερινής περιόδου, τα φίδια κάνουν όλο και συχνότερα την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και περαστικούς.

Ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη αντιλήφθηκε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε με το όχημά του. Αφού βγήκε από το αυτοκίνητο και άνοιξε το καπό, διαπίστωσε ότι στη μηχανή είχε βρει καταφύγιο ένα μεγάλο φίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για λαφιάτη, ένα μη δηλητηριώδες είδος που συναντάται συχνά στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια ειδικής λαβίδας, το ερπετό απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το όχημα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με το voria.gr.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη διαδικασία απομάκρυνσης του φιδιού από τη μηχανή του αυτοκινήτου.