Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου σε σπίτι στο Ομορφοχώρι Λάρισας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, όταν για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να θέτουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβήνουν πριν επεκταθεί.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο άτομα, μητέρα και γιος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το larissanet.gr.