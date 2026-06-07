Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα το μέτωπο να περιοριστεί γρήγορα πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές ή προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και πλησίον του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καματερού Σαλαμίνας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, περιορίζοντας την καύσιμη ύλη και αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης σε μεγαλύτερη έκταση.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν απειλήθηκαν και δεν χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα απομάκρυνσης κατοίκων.