Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας μετά τον ισχυρό σεισμό και τη διαδοχική δραστηριότητα που καταγράφηκε στην περιοχή του Προκοπίου στην Εύβοια.

Συνολικά 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

«Έχουμε μία σειρά σεισμών με αρκετά μεγάλο μέγεθος, 4,8, 4,3 και 5,2. Είναι η περιοχή στο Προκόπι αλλά δεν είναι στην ίδια επικεντρική περιοχή που ήταν οι σεισμοί του 2025 τον Μάιο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι «είναι πολύ κοντά στον Ευβοϊκό κόλπο», κάτι το οποίο, όπως πρόσθεσε, φαίνεται από τους μηχανισμούς γένεσης, «ότι ακολουθούν τα ρήγματα που είναι παράλληλα με τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου».

«Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία ότι διατάσσεται και αυτή κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το τι συζητάμε και να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με την επικινδυνότητα της κατάστασης. Αυτά τα δεδομένα ακόμα δεν τα έχουμε σίγουρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να διαμορφώνεται η μετασεισμική ακολουθία, η οποία θα μας υποδείξει τις ρηξιγενείς ζώνες που ενεργοποιήθηκαν», κατέληξε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Λέκκας: «Δύσκολα το ρήγμα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό»

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.

Το χρονικό των δονήσεων και η εντολή της ηγεσίας

Η έντονη δραστηριότητα εκδηλώθηκε μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, με τρία διαδοχικά χτυπήματα του Εγκέλαδου. Συγκεκριμένα, οι σεισμικές δονήσεις ήταν μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και σημειώθηκαν στις 12:58, 13:00 και 13:02 αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών και την καταγραφή τυχόν προβλημάτων. Σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Στις πληγείσες περιοχές μεταβαίνουν ο υπουργός πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Η επίσημη ενημέρωση για ζημιές και εγκλωβισμούς

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές ελέγχεται πλήρως από τους αρμόδιους φορείς που βρίσκονται στο πεδίο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.