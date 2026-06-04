Από μελισσοκόμους που κάπνιζαν τα μελίσσια τους ξεκίνησε η φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη, σύμφωνα με μαρτυρίες και όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό, μάρτυρες ανέφεραν στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι δύο ή τρία άτομα κάπνιζαν τα μελίσσια τους στο σημείο, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα φορούσε άσπρη στολή μελισσοκόμου, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.

Οι μαρτυρίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από την αυτοψία στον χώρο, όπου φαίνεται καθαρά η καμένη έκταση δίπλα στα μελίσσια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και οι ύποπτοι αναζητούνται.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά, η οποία ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν πολύ γρήγορη.