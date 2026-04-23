Για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού μίλησε η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ίδια να τονίζει ότι φέτος θα διατεθούν 300.000 επιταγές σε δικαιούχους, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και την τουριστική αγορά.

Η ίδια μιλώντας την Πέμπτη 23 Απριλίου στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ, ανέφερε ότι η υποδοχή των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος και να εξυπηρετηθούν ομαλά οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτήρια ένταξης, τα οποία περιλαμβάνουν εισοδηματικά και κοινωνικά δεδομένα, με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων. Οι επιταγές του προγράμματος τίθενται σε ισχύ από τις 18 Μαΐου και έχουν διάρκεια 13 μηνών, προσφέροντας ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών.

Όπως υπογράμμισε η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν από έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένους προορισμούς με επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δράσεις της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, με αιχμή τις «Ημέρες Καριέρας», μέσω των οποίων έχουν ήδη βρει εργασία περισσότεροι από 13.000 πολίτες.