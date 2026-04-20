Ετοιμάστε βαλίτσες για δωρεάν διακοπές! Από αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου, στις 08:00, ανοίγει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027. Εργαζόμενοι και άνεργοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για δωρεάν διακοπές, εξασφαλίζοντας επιδοτούμενη διαμονή και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Για τους δικαιούχους, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 με 300.000 επιταγές και προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι κερδίζουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή, ενώ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι διανυκτερεύσεις φτάνουν τις 10 δωρεάν.



Σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (πλην Σποράδων) παρέχονται έως 12 δωρεάν βραδιές. Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα (15/12/26-14/01/27) και το Πάσχα (23/04/27-09/05/27).



Η προσαύξηση ισχύει όλο το έτος για Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία. Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά με συμμετοχή 25%, ενώ για ΑμεΑ είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό της επιταγής τους.

Δικαιούχοι είναι:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos



Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).



Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.



Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.



Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.



Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou



Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.



Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.



Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos