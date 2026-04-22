Πρεμιέρα έκανε χθες το νέο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και ήδη η πλατφόρμα έχει αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τους δικαιούχους με ΑΦΜ που τελειώνει σε 0.

Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, μπορούν να κάνουν αίτηση όσα ΑΦΜ τελειώνουν σε 1-2.

Τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα θα ανοίξει σταδιακά για όλους τους δικαιούχους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλα τα ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Ποιοι θα κάνουν δωρεάν διακοπές

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή μπορούν να πραγματοποιήσουν οι δικαιούχοι στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ:

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.