Νέες αποκαλύψεις περιπλέκουν την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο 66χρονος άνδρας που φέρεται να είχε επικοινωνία μαζί της το μοιραίο βράδυ.

Ο 66χρονος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων και κάτοικος Αθηνών, εντοπίστηκε στην Πρέβεζα και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι γνώριζε ελάχιστα τον 23χρονο κατηγορούμενο – φίλο της 19χρονης – και ότι προστέθηκε σε ομαδική συνομιλία μέσω εκείνου.

Όπως ανέφερε, η νεαρή κοπέλα επικοινώνησε μαζί του λίγο πριν τον θάνατό της, ζητώντας οικονομική βοήθεια και λέγοντας πως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Ωστόσο, στοιχεία που ήρθαν στο φως μέσω της εκπομπής Live News του MEGA, σκιαγραφούν ένα διαφορετικό προφίλ για τον 66χρονο.

Σύμφωνα με μαρτυρία, τον Δεκέμβριο του 2020 είχε καταγγελθεί από επαγγελματία στη Σαντορίνη για απάτη, υπεξαίρεση και κλοπή ποσού που φτάνει τις 120.000 ευρώ.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι ο 66χρονος εμφανίστηκε ως λογιστής, συνοδευόμενος από άτομο που παρουσιαζόταν ως δικηγόρος, προκειμένου να αναλάβει οικονομικές και νομικές υποθέσεις της επιχείρησής του.

«Έπεσα θύμα απάτης. Δεν ήταν ούτε λογιστής ούτε δικηγόρος. Καταχράστηκε περίπου 120.000 ευρώ από τον λογαριασμό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 66χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με την περίσταση, εμφανιζόμενος άλλοτε ως οικονομικός σύμβουλος και άλλοτε ως νομικός εκπρόσωπος.

Μάλιστα, φέρεται να είχε αφήσει πίσω του οικονομικές εκκρεμότητες, όπως απλήρωτα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και άλλες υποχρεώσεις, τις οποίες κάλυπταν τα θύματά του.

Οι αποκαλύψεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα στην έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν:

τη σχέση του 66χρονου με τον 23χρονο κατηγορούμενο

τον πραγματικό ρόλο του στις τελευταίες επικοινωνίες με τη Μυρτώ

το ενδεχόμενο να ακολουθούσε παρόμοιες πρακτικές και στην παρούσα υπόθεση

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ξετυλίξουν το νήμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη.