Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται πιο σύνθετη απ’ όσο αποτυπώνεται στους εντυπωσιακούς χάρτες που κυκλοφορούν ευρέως. Μέσα από ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει, βασιζόμενος σε εξειδικευμένα δεδομένα και στην κάθετη ανάλυση της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο ειδικό διάγραμμα, το λεγόμενο τεφιγράμμα, αποτυπώνεται η κάθετη δομή της ατμόσφαιρας, η οποία αποκαλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα χαμηλά και τα ανώτερα στρώματα.

Όπως επισημαίνει, στις χαμηλές στάθμες, δηλαδή κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι. Οι άνεμοι αυτοί λειτουργούν ευεργετικά, καθώς «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διατηρείται ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων. Το ρεύμα αυτό μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη, όπου και παραμένει αιωρούμενη. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ελαφράς θόλωσης στον ουρανό, χωρίς όμως να προκαλείται ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζουν και αναπνέουν οι άνθρωποι.

Σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις σκόνης, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι, με βάση τα προγνωστικά δεδομένα, αυτές κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού.

Παράλληλα, τονίζει ότι η υπερβολική προβολή του φαινομένου, μέσω έντονων απεικονίσεων και δραματικών χρωματισμών, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

Συνοψίζοντας την κατάσταση με απλά λόγια, καταλήγει ότι η σκόνη είναι ορατή στον ουρανό, ωστόσο δεν επηρεάζει την επιφάνεια σε βαθμό που να γίνεται αισθητή στην καθημερινή ζωή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγώντας στο Orange Press Agency ότι το επεισόδιο «χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη του γεωγραφική έκταση, δηλαδή επηρεάζει όλη σχεδόν την Ιταλία, την Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Όπως επίσης έχει και αρκετά μεγάλη διάρκεια και θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης μέχρι το Σάββατο το πρωί, οπότε λόγω των ενισχυμένων βοριάδων θα καθαρίσει τουλάχιστον για την Ελλάδα η ατμόσφαιρα από τη σκόνη».

Στην ατμόσφαιρα υπάρχει η χαρακτηριστική, κιτρινωπή θολούρα, όμως το έδαφος δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο «οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι ψηλά. Κοντά στο έδαφος θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις σκόνης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτές τις εικόνες και τις συγκεντρώσεις που είδαμε την 1η Απριλίου, που ήταν κάτι πραγματικά εξωπραγματικό και εξαιρετικά ακραίο. Επομένως, μιλάμε για ένα συνηθισμένο για την εποχή επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, το οποίο απλά έχει μεγάλη γεωγραφική έκταση και μεγάλη χρονική διάρκεια. Αλλά επειδή δεν θα επηρεάσει με μεγάλες συγκεντρώσεις τμήματα κοντά στο έδαφος, αναμένεται να μη δημιουργήσει προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών».