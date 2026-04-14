Ιδιαιτέρως κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο συνεπιβάτη στη μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 15χρονος οδηγός.

Το αγόρι τραυματιστεί σοβαρά και υποβλήθηκε σε συνεχή χειρουργεία καθώς φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα.

Η μηχανή στην οποία ήταν επιβάτης ο 17χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 24χρονη.

Ο οδηγός της μηχανής που έχασε τη ζωή του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και δεν φορούσε κράνος όπως επίσης και ο 17χρονος.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.