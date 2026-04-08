Κάθε εποχή διαμορφώνει τα δικά της «σήματα αναγνώρισης», μικρές φράσεις ή εκφράσεις που επαναλαμβάνονται τόσο συχνά ώστε να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας. Η νεότερη γενιά έχει υιοθετήσει το «6-7» ή αλλιώς «Six Seven», που ακούγεται παντού και με έναν ιδιαίτερο τρόπο εκφοράς.

Η επιρροή του συγκεκριμένου trend έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να εμφανιστεί ακόμη και σε πολιτικό μήνυμα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media για να ανακοινώσει την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, επέλεξε να ξεκινήσει με τη γνωστή viral κίνηση «6-7». Όπως τόνισε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να κατατεθεί το καλοκαίρι του 2026, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία».

Η παρουσία του «6-7» στην καθημερινότητα των παιδιών είναι πλέον σχεδόν δεδομένη. Αρκεί να περάσει κανείς λίγο χρόνο με ανήλικους για να το ακούσει επανειλημμένα. Εκπαιδευτικοί σε πολλές χώρες περιγράφουν την τάση ως ανόητο αστείο, καθώς έχει εισχωρήσει ακόμα και στο σχολικό περιβάλλον.

Στην πράξη, το «6-7» λειτουργεί ως μια φράση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, που συνοδεύεται συχνά από μια χαρακτηριστική χειρονομία, σαν κάποιος να ζυγίζει δύο πράγματα. Μερικές φορές μπορεί να αποδίδει έννοιες όπως «μέτριο» ή «περίπου», ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.

Όσον αφορά την προέλευσή του, αρκετοί τη συνδέουν με το τραγούδι drill rap «Doot Doot» του Skrilla, στο οποίο ακούγεται ο στίχος «6-7, μόλις έκανε μια στροφή στην εθνική οδό» σε σημείο όπου αλλάζει ο ρυθμός. Η φράση αυτή θεωρείται ότι απέκτησε ιδιαίτερη απήχηση και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από γνωστά πρόσωπα, ακόμα και αθλητές, με αποτέλεσμα να διαδοθεί περισσότερο.

Αρχικά λειτούργησε ως ένα εσωτερικό αστείο, όμως γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ιδιότυπη «πρόκληση», με στόχο να χρησιμοποιείται παντού και χωρίς διακοπή. Σήμερα, το «6-7» έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram.