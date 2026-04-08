Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. H Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία. Σε λίγα χρόνια θα το δουμε ως κάτι θετικό ή αυτονόητο».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης