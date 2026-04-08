Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό, και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση», είπε πει στα μέσα Φεβρουαρίου από το ΑΙ Impract Summit στο Παρίσι ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας τη ρύθμιση, η οποία ήταν στα σκαριά για μήνες