Τραυματικές συνέπειες για ανθρώπους, ζώα και περιβάλλον έχει η χρήση θορυβωδών πυροτεχνημάτων αλλά και ιπτάμενων φαναριών, πρακτικές ιδιαίτερα δημοφιλείς το Πάσχα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ (για τα ζώα, το περιβάλλον και την κατάργηση του κυνηγιού). Πρόκειται για μια συνήθεια που συνεχίζεται στις μέρες μας, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία, μόνο τον Μάρτιο του 2026, κατασχέθηκαν πανελλαδικά 21.616 κροτίδες και εκατοντάδες αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί, παιδικά αθύρματα και βεγγαλικά.

Η ΝΕΜΕΣΙΣ έχει ήδη αποστείλει αίτημα προς όλους τους δήμους της χώρας ζητώντας, μεταξύ άλλων, να απαγορευθούν τα θορυβώδη πυροτεχνήματα, να καταργηθεί η χρήση των ιπτάμενων φαναριών και να ενισχυθούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Υπάρχουν δήμοι που κάνουν προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, αλλά θέλουμε να αυξηθούν. Και γι’ αυτό, από την πλευρά μας, θα βραβεύσουμε τους δήμους που θα σεβαστούν τη φύση, τους ανθρώπους και τα ζώα και θα μας ενημερώσουν σχετικά», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νατάσα Μπομπολάκη.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Ομοσπονδίας, με κοινοποίηση στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου και τον Α΄ Αντιπρόεδρο ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, το υπουργείο Εσωτερικών συντάσσεται με το αίτημα σύσσωμης της φιλοζωικής και περιβαλλοντικής κοινότητας της χώρας για τη μη χρήση πυροτεχνημάτων κρότου και ιπτάμενων φαναριών.

Είναι ενδεικτικό, δε, ότι τα συμβατικά πυροτεχνήματα παράγουν εκρήξεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 150-170 ντεσιμπέλ σε κοντινή απόσταση, τη στιγμή που το όριο πόνου για τον άνθρωπο βρίσκεται περίπου στα 120-130 dB.

Οι επιπτώσεις στα ζώα

Καταγράφοντας στοιχεία που αφορούν σε επιπτώσεις στα ζώα από τα θορυβώδη πυροτεχνήματα, η ΝΕΜΕΣΙΣ τονίζει ότι σκύλοι και γάτες διαθέτουν πολύ πιο ευαίσθητη ακοή από τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμενοι ήχους σε μεγαλύτερο εύρος και ένταση. Ένας ήχος που για τον άνθρωπο είναι εκκωφαντικός, για ένα ζώο είναι πολλαπλάσια πιο επώδυνος. Τα επίπεδα θορύβου των πυροτεχνημάτων προκαλούν ακραίο πανικό. Τα ζώα τρέπονται σε φυγή, συχνά χωρίς προσανατολισμό, με αποτέλεσμα να χάνονται, να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται.

Επιπλέον, παρατηρούνται κρίσεις άγχους, ταχυκαρδία, τρέμουλο, επιθετικότητα ή πλήρης αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς, ενώ δεν είναι σπάνια τα περιστατικά θανάτου από καρδιακή ανακοπή, ιδίως σε ηλικιωμένα ή ήδη επιβαρυμένα ζώα.

Η άγρια πανίδα πλήττεται σοβαρά εξίσου. Πουλιά εγκαταλείπουν φωλιές μέσα στη νύχτα, συγκρούονται λόγω πανικού ή αποπροσανατολισμού, ενώ διαταράσσονται κρίσιμες οικολογικές ισορροπίες.

«Ο θόρυβος των πυροτεχνημάτων δεν είναι απλώς ενόχληση. Είναι αιφνίδιος, ανεξέλεγκτος και βίαιος ήχος, που ενεργοποιεί τον μηχανισμό επιβίωσης, τον τρόμο. Για τα ζώα, που δεν μπορούν να κατανοήσουν την πηγή του, κάθε έκρηξη ισοδυναμεί με απειλή ζωής», υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με την κ. Μπομπολάκη, ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν μετριέται από το πόσο «θορυβώδης» είναι ο εορτασμός της, αλλά από το πόσο σέβεται τους πιο ευάλωτους, ανθρώπους και ζώα.

«Η ανοχή σε πρακτικές που προκαλούν τρόμο, τραυματισμούς, απώλειες ζωών και μολύνουν ή καταστρέφουν τη φύση δεν μπορεί πλέον να αποτελεί επιλογή», καταλήγει.

Χιλιάδες οι κατασχέσεις πυροτεχνημάτων από την αστυνομία

Στο μεταξύ, χιλιάδες είναι οι κατασχέσεις πυροτεχνημάτων, στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία και καταγράφονται σε ενημερωτικό πίνακα στην ιστοσελίδα της για το χρονικό διάστημα από 07/03/2026 έως 29/03/2026.

Συνολικά, σε όλη την Ελλάδα, κατασχέθηκαν 21.616 κροτίδες, με την πλειονότητά τους να εντοπίζονται στην Αττική. Επίσης, κατασχέθηκαν 584 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί, με τους περισσότερους να εντοπίζονται στο Βόρειο Αιγαίο και μόνο στα Γρεβενά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.465 κροτίδες και 605 παιδικά αθύρματα.

«Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο», επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία εντείνει τους ελέγχους για την παράνομη εμπορία και χρήση βεγγαλικών/πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους (Απόκριες, Πάσχα), με συλλήψεις για κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων.

Προχωρώντας σε συμβουλές για αποφυγή χρήσης ειδών πυροτεχνίας κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι: