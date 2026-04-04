Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) ο γνωστός κοσμηματοπώλης Σέρκος Τζανικιάν σε ηλικία 82 ετών.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον όμιλο SERKOS:

«Με βαθιά θλίψη αλλά και με αμέτρητη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του πατέρα μας, Σέρκου Τζανικιάν, ιδρυτή του κοσμηματοπωλείου SERKOS.

Αυτοδημιούργητος, με πάθος, πίστη και όραμα, ο Σέρκος Τζανικιάν άνοιξε τις πόρτες ενός κοσμηματοπωλείου που θα γινόταν σημείο αναφοράς στην Αθήνα.

Πάνω από μισό αιώνα μετά, η φιλοσοφία του παραμένει ζωντανή: η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης, η αγάπη για το ωραίο.

Το ρητό του “Για να πάρεις, πρέπει πρώτα να δώσεις” υπήρξε οδηγός σε κάθε του βήμα και αξία ζωής που ενέπνευσε όλους όσοι τον γνώρισαν.

Ως δεύτερη γενιά, συνεχίζουμε με σεβασμό στις αξίες που μας κληροδότησε και με αισιοδοξία για το μέλλον. Η παρακαταθήκη του πατέρα μας δεν είναι μόνο ένα όνομα ή ένα κατάστημα, είναι μια δέσμευση που ανανεώνεται κάθε μέρα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του και δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι. Η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Τρίτη 7 Απριλίου, ώρα 10:00 στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια θα εκτιμούσε, για την υποστήριξη της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, στον αριθμό λογαριασμού: GR3101401160116002002025215