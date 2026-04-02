Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση αυτόματων απινιδωτών και στους 66 σταθμούς των τριών γραμμών του Μετρό της Αθήνας, μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των χιλιάδων επιβατών που μετακινούνται καθημερινά. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το έργο υλοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής χορηγίας. Ακολουθούν τα βασικά σημεία για τη χρήση και τη θέση των συσκευών:

Πού βρίσκονται: Οι απινιδωτές έχουν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία με ειδική σήμανση, κοντά στα γραφεία των σταθμαρχών.



Ποιος μπορεί να τους χρησιμοποιήσει: Η πρόσβαση είναι άμεση για το προσωπικό του Μετρό, επαγγελματίες υγείας, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες σε περίπτωση ανάγκης.



Πώς λειτουργούν: Η συσκευή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Αναγνωρίζει μόνη της αν ο ασθενής χρειάζεται ηλεκτρικό σοκ και δίνει οδηγίες στον χρήστη μέσω φωνητικών μηνυμάτων και εικόνων.



Ασφάλεια: Η απινίδωση πραγματοποιείται μόνο αν είναι απαραίτητο, αποκλείοντας την πιθανότητα λάθους από τον χρήστη.



Η τοποθέτηση αυτόματων απινιδωτών στους 66 σταθμούς του Μετρό της Αθήνας συνοδεύεται από ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.



Ακολουθούν τα βασικά σημεία της πρωτοβουλίας:

Εκπαίδευση Προσωπικού

Η ΣΤΑ.ΣΥ υλοποιεί ταχύρρυθμα σεμινάρια πρώτων βοηθειών διάρκειας οκτώ ωρών.

Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί 739 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 261 είναι σταθμάρχες (ποσοστό 78%).

Η εκπαίδευση των σταθμαρχών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε οδηγούς, ελεγκτές και τεχνικό προσωπικό.

Οι Δηλώσεις των Φορέων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι η κίνηση αυτή «κυριολεκτικά σώζει ζωές», καθώς τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα για την επιβίωση. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη δωρήτρια εταιρεία που, μετά το Μετρό Θεσσαλονίκης, εξόπλισε και το δίκτυο της Αθήνας.



Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής των συγκοινωνιακών φορέων (ΟΑΣΑ και ΣΤΑ.ΣΥ), Αντώνης Κεραστάρης και Αθανάσιος Κοτταράς, υπογράμμισαν ότι:

Η ασφάλεια ενσωματώνεται πλέον ως βασική λειτουργία των μεταφορών.

Οι απινιδωτές είναι τόσο εύχρηστοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από μη ειδικούς μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια.

Η παρουσία αυτών των συσκευών ενισχύει την εμπιστοσύνη των επιβατών στο μέσο.

Η Συμβολή του Ερυθρού Σταυρού

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, χαρακτήρισε τον απινιδωτή ως «σωτήριο κρίκο στην αλυσίδα επιβίωσης». Επισήμανε ότι η έγκαιρη παρέμβαση προλαμβάνει μόνιμες αναπηρίες και κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν τα βιωματικά μαθήματα πρώτων βοηθειών του Ε.Ε.Σ. Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη ιδιωτικής εταιρείας, η οποία συμπληρώνει 50 χρόνια προσφοράς, στηρίζοντας έμπρακτα την ασφάλεια των πολιτών.

Δείτε το βίντεο:



